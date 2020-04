बीबीसी की खबर के मुताबिक लॉकडाउन के बीच फ्रांस के परपिगनान शहर का रहने वाला एक शख्‍स सस्‍ती सिगरेट खरीदने के लिए पायरेनीस पहाड़ को पार कर स्‍पेन के ला जॉनक्‍वेरा पहुंच गया. शख्‍स गाड़ी लेकर निकला था, लेकिन चेक पॉइंट पर मौजूद अधिकारियों ने उसे रोक दिया. इसके बावजूद वह आगे की मंजिल की ओर पैदल ही निकल पड़ा.

आपको बता दें कि सामान्‍य परिस्थितियों में स्‍पेन के बॉर्डर के पास रहने वाले लोग सस्‍ती सिगरेट, शराब और खाने-पीने के सामान के लिए पड़ोसी देश की ओर निकल जाते हैं. लेकिन कोरोनावायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से कई देशों ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए अपनी सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है.

खबर के मुताबिक, सस्‍ती सिगरेट की तलाश में निकला वह शख्‍स आगे जाकर खो गया और पानी की धारा में गिर गया. फिर उसने मदद के लिए रेस्‍क्‍यू सर्विस से संपर्क किया. इसके बाद एक हेलिकॉप्‍टर भेजकर उसे ऐयरलिफ्ट किया गया. जब वह शख्‍स सही सलामत अपने देश पहुंच गया तब लॉकडाउन का उल्‍लंघन करने की वजह से उसके ऊपर 135 यूरोज़ यानी कि 11 हजार रुपेय का जुर्माना लगाया गया.

The man had initially set out by car on Saturday from Perpignan in southern France to La Jonquera in Spain, but was stopped at a checkpoint, and decided to make his way on foot across the mountain range that separates the two countries.