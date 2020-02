मेट्रो में शख्स ने घुटने पर बैठ कर किया अपने प्यार का इजहार, देखें Viral Photo

कोलकाता (Kolkata) में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर (East West Metro Corridor) की शुरुआत वैलेंटाइन डे के अवसर पर काफी धूमधाम से की गई. वैलेंटाइन डे वैसे भी कई लोगों और खासकर कपल्स के लिए काफी खास होता है. ऐसे में इस दिन लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं या फिर पार्टनर को एक रोमांटिक डेट पर लेकर जाते हैं. ऐसे में कोलकाता में वैलेंटाइन डे के दिन शुरू किए गए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में एक शख्स ने अपने प्यार का इजहार किया.

दरअसल, शख्स ने मेट्रो के अंदर, घुटने पर बैठ कर अपने प्यार का इजाहर किया. इस दौरान उसने लड़की को मुस्कुराते हुए गुलाब का फूल भी दिया. इसकी एक तस्वीर को कोलकाता मेट्रो ने अपने ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर शेयर की है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

A gentleman proposing to his partner with a red rose inside the new E-W Metro in its debut run on Valentine's day today. pic.twitter.com/GR6DsVXIqR