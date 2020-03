लड़के ने उड़ाया कोरोनावायरस का मजाक, चाटा टॉयलेट का सामान, आतंक का मामला दर्ज, देखें VIDEO

दुनिया भर के लोग, सरकारें, पुलिस, प्रशासन और सेलिब्रिटीज लोगों को बार-बार कोरोनावायरस (Coronavirus) जैसी खतरनाक महामारी को गंभीरता से लेने की अपील कर रहे हैं. कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने के लिए दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन है. लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के कानों में जूं भी नहीं रेंग रही है. खासतौर से ऐसे नौजवानों को तो बिल्‍कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है जो कोरोनावायरस को हौव्‍वा मानते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं.

अमेरिका के मिसोरी के एक 26 साल के लड़के ने भी कुछ ऐसा ही किया है. मेल ऑनलाइन के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें कोडी फिस्‍टर नाम का एक लड़का वॉलमार्ट के शेल्‍फ में रखे टॉयलेट के सामान को चाटते हुए दिखाई दिया था. यही नहीं उसने यह कहते हुए महामारी का मजाक उड़ाया था कि कोरोनावायरस से डरता कौन है.

हालांकि जब दुनिया के अलग-अलग देशों ने उस लड़के की हरकत पर आपत्ति जताई तब पुलिस ने उसे धर दबोचा. पुलिस ने उस पर अफवाहें फैलाने या आतंक का डर फैलाने का मामला दर्ज कर लिया जिससे किसी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है.

The Walmart coronavirus licker got arrested, charged with making a terrorist threat. He's going away for a long time.



Here's his mugshot. Cody Pfister. pic.twitter.com/zqSSLPR8fu — Ian Miles Cheong (@stillgray) March 25, 2020

लेफ्टिनेंट जस्टिन अंगर ने एनबीसी न्‍यूज़ को बताया, "हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, खासकर इस बीमारी के मामले में तो कोई कौताही नहीं बरत रहे हैं, जिसकी वजह से देश इन हालातों में पहुंच गया है. आपको बता दें कि कोडी के ऊपर इससे पहले आगजनी और चोरी के आरोप लग चुके हैं."

वॉरेंटन पुलिस ने अपने फेसबुक अकाउंट में इसे बारे में एक पोस्‍ट भी शेयर की है:

टीवी प्रेजेंटर पियर्स मॉर्गन समेत कई लोगों ने लड़के की इस हरकत की निंदा की है. लोगों का कहा है कि अगर उसे कोरोनावायरस होता है तो उसका इलाज ही नहीं होना चाहिए.

Find him, arrest him, imprison him, & deny him any healthcare if he gets the virus.

See how funny the disgusting little pr*ck finds it when his chest is collapsing & he can't breathe. https://t.co/osWH8WOi2F — Piers Morgan (@piersmorgan) March 22, 2020

And no respiratory care for him!

Slow death suffocating. — MrPickle (@MrPicklePatriot) March 22, 2020

गौरतलब है कि अमेरिका में कोरोनावायरस के मरीजों की संख्या 82,404 पहुंच गई है. यह आंकड़ा अमेरिकी समय के मुताबिक गुरुवार शाम छह बजे तक का है. आंकड़ा जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंट एंड इंजीनियरिंग ने जारी है. रिपोर्ट् के मुताबिक अमेरिका ने कोरोनावायरस के मालमों में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और अब सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका में हैं. विश्वभर में हर पांच घंटे से भी कम समय में 10 हजार केस सामने आ रहे हैं. न्यूयॉर्क में 37,802 केस सामने आए हैं, इसके बाद यह शहर कोरोना वायरस का केंद्र बिंदू बन गया है. न्यूजर्सी में 6,876 और कैलिफोर्निया में 3,802 केस दर्ज किए गए हैं. बता दें, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 526,044 के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इससे 23,709 मौत हो चुकी है.