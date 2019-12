सो रही एयर होस्टस की फोटो खींच सोशल मीडिया पर डाली, एयरलाइन चीफ ने शख्स को यूं लगाई फटकार, लोग बोले - ऐसा Boss चाहिए

आपने देखा होगा फ्लाइट के पूरे सफर में एयर होस्टेस या कैबिन क्रू हर वक्त अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ हर काम करती हैं. चाहे वो खाना सर्व करना हो या फिर फ्लाइट में बैठे हर एक शख्स को पर्सनल एटेंड करना. अगर सफर लंबा हो तब भी ये सभी एयर होस्टेस पूरी मेहनत के काम करती हैं. आप कह सकते हैं कि जमीन से हज़ारों फीट ऊंचाइयों पर ये काम इतना भी आसान नहीं.

इस लगातार लंबे घंटों तक ये काम किसी की भो थका सकता है. अगर आप भी इतने लंबे समय तक काम करते हैं तो कुछ देर के लिए पावर नैप लेते ही होंगे. कुछ ऐसा ही विस्तारा एयरलाइन्स की एयर होस्टेस ने किया. ये एयर होस्टेस प्लेन में नहीं बल्कि एयरपोर्ट के एक लॉज में रेस्ट कर रही थी.

फ्लाइट में लोगों के साथ सफर कर रहा था घोड़ा, फोटो देख गुस्साए लोग, कहा...

लेकिन फ्लाइट में बैठने जा रहे एक पैसेंजर ने कुछ मिनट के लिए आराम कर रही इस एयर होस्टेस की तस्वीर अपने कैमरे की कैद कर ली. ये एयर होस्टेस बेंगलुरू केंपेगौड़ा एयरपोर्ट लॉज में आराम कर रही थी. पैसेंजर ने इसकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, 'आपकी कैबिन क्रू एयर लाइन की नेगेटिव इमेज दिखा रहा है. अपनी इमेज सुधारिए.'

फ्लाइट में अचानक बिगड़ी बुजुर्ग की तबियत, डॉक्टर ने एक लीटर यूरिन चूस कर बचाई जान

इसके जवाब में एयरलाइन के चीफ कमर्शियल ऑफिसर ने जवाब दिया और कहा, 'बिना कैबिन क्रू की परमिशन के ली हुई तस्वीरों को हम स्वीकार नहीं करते, और ना ही हमें लगता है कि इस तरह की तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना सही है. हमारे कैबिन क्रू बहुत बेहतर काम करते हैं और इंसान भी हैं. हम सुझाव देते हैं कि आप भी सही काम करें और इस तस्वीर को हटाएं.'

एयरलाइन चीफ के इस कमेंट के बाद ट्विटर पर लोगों ने जमकर तारीफ की.

Well said Sanjiv, but I wished these values were hardwired into Vistara as well. Even after a proper complaint and multiple follow-ups regarding misleading and misbehaving senior front desk staff - no action was taken, we are humans too and we would like to be respected as well. — Anmol Gulwani (@anmol_gulwani) December 5, 2019

Well said Sanjeev. Cabin crew members are not robots. They are human and need rest when tired. She is not at aircraft duty and has right of privacy as a private citizen. @AviationAnalyti Please delete this tweet and tender apology to the concerned person. — Ranvijai (@Ranvijai1) December 4, 2019

absolutely right. I feel there is nothing wrong in taking a nap without any impact to the assigned flight and passengers. One who took the pic should also explain if there was any impact on the flight or passengers to raise this issue. This is just to gain publicity. — DaringDeb (@TwitDaringDeb) December 5, 2019