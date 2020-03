यह वीडियो जेरेमी की लड़की के साथ पहली डेट का है. कोरोनावायरस (COVID-19) के कारण यह शख्स एक बड़े से गुब्बारे में लड़की के साथ डेट पर गया. शनिवार को पोस्‍ट किए गए इस वीडियो में जेरेमी कोहेन ने बताया कि वह एक बड़े से गुब्बारे के अंदर टोरी सिग्नरेला से पहली बार मिलने गया.

जेरेमी ने इस बारे में डेज्ड नाम की वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि उसने कुछ दिन पहले इस गुब्बारे को ऑर्डर किया था. इसे उसने एक कंसेप्चुअल आर्ट प्रोटेक्ट के लिए ऑर्डर किया था. उसने कहा कि ''मैंने प्लान नहीं किया था, बस मुझे लगा कि इसका इस्तेमाल करना बहुत कूल होगा.'' सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो के कैप्शन में जेरेमी ने लिखा, ''क्वारंटाइन के वक्त में कैसे करें डेट''.

How to date during Quarantine (PART 3) pic.twitter.com/2ER4UX4FN0

इस वीडियो में जेरेमी कोहेन पूरी तरह से अपनी डेट के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने हाथ में एक गुलदस्ता भी पकड़ रखा है और वह टोरी सिग्नरेला से एक बलून के अंदर रहते हुए ही मिलते हैं. इसके बाद दोनों एक वॉक पर जाते हैं.

इसके साथ ही जेरेमी ने दोनों की बहुत ही क्यूट तस्वीर भी शेयर की है.

क्वारंटाइन के वक्त में इन दोनों की इस लव स्टोरी को लोग सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं.

u are so special. this has been so great to watch.