सड़क किनारे पड़ा था बीमार बंदर, मेनका गांधी ने Photo देख भिजवाई गाड़ी और...

ट्विटर पर एक महिला ने सड़क पर लेटे एक बीमार बंदर की तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर के साथ मेनका गांधी को टैग कर महिला ने लिखा, ''ये बंदर बहुत बुरी तरह से घायल है. कोई एनजीओ या फिर जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था इसकी मदद करे. यह बंदर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के पास घायल अवस्था में है.'' फिर क्या था, बिना किसी देरी के मेनका गांधी ने ट्विटर पर इसका जवाब दिया और लिखा, ''मुझे टैग करने के लिए शुक्रिया. मैं तुरंत एक कार भेज रही हूं जो इस बंदर को संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर इलाज के लिए ले जाएगी. कुछ ही मिनटों में कार वहां पहुंच रही है.''

UPDATE: The monkey was severely injured and had maggots all over his body. He is currently being treated at the hospital and is on his way to complete recovery. pic.twitter.com/9e48cXqX6j

बंदर को अस्पताल भेजने के बाद मेनका गांधी ने ट्विटर पर आगे जानकारी भी दी. उन्होंने लिखा, ''वह बंदर बुरी तरह घायल था और इसके शरीर के कई हिस्सों में कीड़े लग चुके थे. इसका इलाज चल रहा है और जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा.''

मेनका गांधी के इस काम के बाद ट्विटर पर लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं और कमेंट्स में लिख रहे हैं, ''यहां किसी को जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं, और आप इन वन्य बेजुबान जानवरों की इतनी चिंता है. धन्य हैं आप''. तो कोई लिख रहा है, ''हमें, आप पर गर्व है.''

Glad to see this tweet.. nobody here on Twitter reverts back wen it comes to animals.. thanks for the concern showed...i highly appreciate this..i wonder how i forgot your name never mentioned u in such tweets wen i already knew your efforts in animal welfare..thank you