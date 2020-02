भारत दौरे के दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इस लुक में नजर आईं मेलानिया, देखें Pics

भारत दौरे के दूसरे दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) सबसे पहले राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhawan) पहुंचे. यहां उनका स्वागत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया. इस दौरान एक ओर जहां डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मल सूट में नजर आए. इसके साथ उन्होंने रेड टाई के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया तो वहीं फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप व्हाइट प्रिंटेड मिडी ड्रेस में दिखाई दीं.

मेलानिया ने अपने पति के फॉर्मल सूट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इस ड्रेस का चुनाव किया है. यहां तक कि उन्होंने अपनी इस मिडी ड्रेस को रेड वेस्ट बेल्ट के साथ कंप्लीट किया, जो डोनाल्ड ट्रंप की रेड टाई के साथ मैच कर रही है.

