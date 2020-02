अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) के सम्‍मान में मंगलवार रात राष्‍ट्रपति भवन में भव्‍य डिनर का आयोजन किया गया था. इस डिनर में ट्रंप की पत्‍नी मेलानिया ट्रंप (Melnaia Trump), बेटी इवांका ट्रंप (Ivanka Trump) समेत कई अमेरिकी मेहमानों ने शिरकत की. इस डिनर में राजनीतिक दलों के नेता, पत्रकार और कला क्षेत्र के कई दिग्‍गजों ने हिस्‍सा लिया.

इस डिनर में मेलानिया ट्रंप ने खूबसूरत बबलगम पिंक लॉन्‍ग गाउन पहना था, जिसे डिजाइनर कैरोलिना हरेरा ने डिजाइन किया था. नी-हाई स्लिट वाला ये गाउन भारतीय परिधान साड़ी से कुछ-कुछ मिलता-जुलता था.

लूज फिट, फ्लोई चौड़ी स्‍लीव्‍स और हाई नेक वाली इस ड्रेस की नेकलाइन में एक बो था, जो मेलानिया के कंधों से होकर नीचे की ओर लटक रहा था. कुल मिलाकर ये 'बो' काफी हद तक साड़ी के पल्‍लू जैसा लग रहा था. इस ड्रेस के साथ मेलानिया ने आम्रपाली ज्‍वेल्‍स के खूबसूरत सफेद कुंदन वाले झमके पहने. अपने इस लुक को उन्‍होंने पिंक और सिल्‍वर किटन हील्‍स के साथ कम्‍पलीट किया.

Delhi: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump received at Rashtrapati Bhawan by President Ram Nath Kovind and his wife Savita Kovind. A dinner banquet will be hosted by the President in the honour of the US President. pic.twitter.com/y8g3VkjJdG