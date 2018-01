एक साथ मौत को गले लगाना चाहता है ये कपल, इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह

खास बातें इच्छा मृत्यु करना चाहता है कपल साल 2017 दिसम्बर में भेजी राष्ट्रपति को चिठ्ठी राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से लगाई 'मर्सी डेथ' की गुहार

प्यार में साथ में जीना और साथ मरना...ये लाइन आपने बहुत-सी बॉलीवुड फिल्मों में सुनी होंगी. कई बार विलेन से लड़ते-लड़ते ये कसम हीरो और हीरोइन एक-दूसरे के लिए खाते हैं. असल जिंदगी में ये कसमें आपको लोट-पोट हसंने पर मजबूर कर दें. लेकिन आपको बता दें आज भी ऐसे कई रियल लाइफ कपल मौजूद हैं, जो एक साथ जीने के बाद अब एक साथ मरना चाहते हैं. एक साथ मरने के लिए इस कपल से राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से गुहार भी लगाई है.ये कपल मुम्बई से है. महिला इरावती लवाते 78 साल की हैं, जो कि पेशे से रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल रह चुकी हैं. वहीं, उनके पति नारायण लवाते 87 साल के हैं जो रिटायर्ड स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रह चुके हैं. इन दोनों ने मिलकर भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से 'मर्सी डेथ' की मांग की है.इसे हिंदी में इच्छा मृत्यु कहा जाता है. नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुद की मर्जी से मरने की सरकार से गुहार लगाई जाती है. मेडिकल साइंस में इच्छा-मृत्यु का मतलब है किसी की मदद से आत्महत्या और सहज मृत्यु या बिना कष्ट के मरना. वहीं, भारत में इच्छा मृत्यु को अवैधानिक काम माना गया है. क्योंकि भारतीय दंड विधान (आईपीसी) की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या (suicide) को अपराध माना गया है.रितिक रोशन और ऐश्वर्या राय की फिल्म 'गुजारिश' भी इच्छा मृत्यु पर आधारित थी. वहीं, 25 जनवरी को रिलीज़ हो रही फिल्म 'पद्मावत' के विरोध में भी राजस्थान के चित्तौडगढ़ की कुछ महिलाएं इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हैं. आपको बता दें चित्तौडगढ किले में ही अलाउद्दीन खिजली के आक्रमण के दौरान अपने आत्मसम्मान के लिए मेवाड़ की रानी पद्मिनी ने 16 हजार महिलाओं के साथ 1303 ईस्वी में जौहर (खुद को जला लेना) किया था.इस कपल का कहना है कि इनको डर है कि एक के भी मौत के बाद दूसरा अकेले कैसे जिएगा. इसके अलावा दोनों का यह भी कहना है कि वो दोनों अपने जीवन से थक चुके हैं, इसीलिए अब मरना चाहते हैं. नारायण लवाते ने इच्छा मृत्यु की दर्ख्वास्त साल 2017 दिसम्बर में की थी. आपको बता दें ये कपल मुम्बई के एक ग्रुप 'Right to Die with Dignity' के सदस्य भी हैं.