मिलिंद सोमन ने अपने 54वें जन्मदिन पर पोस्ट की ऐसी तस्वीर, फैन बोली - 16 के लग रहे हो...

खास बातें 54 साल के हुए मिलिंद सोमन इंस्टाग्राम पर पोस्ट की तस्वीर तस्वीर देख फैन्स हुए क्रेज़ी

मिलिंद सोमन (Milind Soman) 54 साल के हो गए हैं लेकिन इस तस्वीर को देख उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. मॉडल से एक्टर बने मिलिंद सोमन 4 नंबवर को 54 साल के हो गए. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा 'हैपी बर्थडे टू मी #54' (Happy Birthday To Me #54). साथ ही पोस्ट की एक बेहद ही स्टनिंग तस्वीर, जिसे देखने के बाद उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. इस फोटो पर बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने वर्थडे विश किया और वीजे अनुष्का दांडेकर (जो फिलहाल टीवी रियलिटी शो India's Next Model along with Birthday को को-होस्ट कर रही हैं.) ने भी Happy Birthday! लिखकर जन्मदिन की बधाई दीं.

आप भी देखिए मिलिंद सोमन की ये स्टनिंग तस्वीर...

मिलिंद सोमन की इस तस्वीर को देख फैन्स भी जन्मदिन विश करने में पीछे नहीं रहे. किसी ने लिखा - 16 के लग रहे हो तो किसी और फैन ने लिखा - उम्र तो सिर्फ एक नंबर है...

मिलिंद सोमन ने पत्नी अंकिता कोंवर (Ankita Konwar) के साथ भी इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लिखा 'मेरी मनपसंद जगह और मेरे फेवरेट शख्स के साथ 16 किलोमीटर की दौड़, हैपी बर्थडे टू मी.'

यहां देखिए इंस्टाग्राम पोस्ट...

Milind Soman

बता दें, मिलिंद सोमन और अंकिता कोंवर ने ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन अंदाज़ मेंअप्रैल 2018 में शादी की. शादी के कुछ महीने बाद ही इस कपल ने स्पेन में शादी रचाई. मिलिंद सोमन इससे पहले एक्ट्रेस माइलेन जैम्पनॉई (Mylene Jampanoi) से शादी कर चुके हैं, दोनों की मुलाकात साल 2006 में आई फिल्म 'वैली ऑफ फ्लॉवर्स' के दौरान हुई थी.

मिलिंद सोमन और अंकिता कोंवर की शादी का वीडियो

वहीं, मिलिंद सोमन टीवी रियलिटी शो इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल शो में बतौर जज नज़र आए थे. मॉडल से एक्टर बने मिलिंद सोमन ने बॉलीवुड में शेफ (Chef) और बाजीराव मस्तानी (Bajirao Mastani) में नज़र आए थे. मिलिंद सोमन साल 1995 में आई अलिशा चिनॉय (Alisha Chinoy) के गाने Made in India से पॉपुलर हुए थे.

वीडियो में देखिए मेड इन इंडिया गाने में मिलिंद सोमन की झलक...