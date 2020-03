बेटी को जन्म देने से एक दिन पहले महिला वैज्ञानिक ने बनाई Coronavirus Test Kit, विदेशी जांच किट के मुकाबले है 4 गुना सस्ती

पुणे में मायलैब डिस्कवरी (Mylab Discovery) की रिसर्च और डेवल्पमेंट चीफ मीनल भोसले (Minal Bhosale) इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई हैं. दरअसल, मायलैब डिस्कवरी को कुछ वक्त पहले कोरोनावायरस टेस्टिंग किट बनाने का अप्रूवल मिला था. यह पहली भारतीय फर्म है, जिसे पूरी तरह से कोरोनावायरस टेस्ट किट बनाने और बेचने का अप्रूवल दिया गया है. मायलैब ने सफलतापूर्वक कोरोनावायरस टेस्ट किट (Coronavirus Test Kit) का निर्माण किया है, जिसकी कीमत 1200 रुपये है और इससे एक बार में 100 सैंपल्स का टेस्ट किया जा सकता है.

यहां आपको बता दें कि मीनल भोसले के नेतृत्व में उनकी इस टीम ने कोरोनावायरस टेस्टिंग किट (COVID-19 Testing Kit) का निर्माण किया है. उन्होंने फरवरी में अपनी प्रेगनेंसी में चल रही कॉप्लिकेशन के चलते अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था और 18 मार्च को उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरॉलोजी में जांच किट सौंपी थी. उन्होंने यह किट अपनी बच्ची को जन्म देने से एक दिन पहले ही सब्मिट की थी.

बीबीसी से बात करते हुए मीनल ने कहा, ''यह आपातकाल का समय है और इस वजह से मैंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया. मुझे मेरे देश के लिए यह काम करना था''. वहीं हिंदुस्तान टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ''हमने कोविड-19 का टेस्ट केवल ढाई घंटे में पूरा करने वाली किट का निर्माण किया है. इसके मुकाबले अन्य किट द्वारा टेस्ट करने में 6 से 7 घंटों का समय लगता है. हमने डेवलपमेंट प्रोसेस के हमारे एक्सपर्ट्स और फास्ट मोड एक्टिंग रीजेंट्स की मदद से इसका निर्माण किया है''.

मीनल दखावे भोसलें की इस कहानी को सोनी राजदान ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

वहीं आनंद महिंद्रा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर मीनल की कहानी को शेयर किया है. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''आपने केवल टेस्ट किट ही नहीं बल्कि एक बच्चे को जन्म भी दिया है और इसके साथ ही देश को उम्मीद की नई किरण दी है. हम आपको सेल्यूट करते हैं.''

Ms. Bhosale, you delivered not just the test kit and your baby , but you also delivered a ray of hope to the country. We stand and salute you... https://t.co/iqQgQvBzg3