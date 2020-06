बेटी को लॉ स्कूल के लिए मिली स्कॉलरशिप तो खुशी के मारे नाचने लगी मां, 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया Viral Video

45 सेकेंड के इस वीडियो क्लिप को 10 जून को ट्विटर पर शेयर किया गया था. वीडियो के कैप्शन में यूजर ने लिखा, ''जब मैंने मेरी मां को बताया कि मुझे लॉ स्कूल (Law School) के लिए 40,000 डॉलर की स्कॉलरशिप मिली है तो उन्होंने कुछ इस तरह से रिएक्ट किया.''

If you need to see a little black joy, please watch my moms reaction when I told her I got into law school with a $40,000 annual scholarship pic.twitter.com/KDo4c19WYl

वीडियो में लड़की की मां फोन पर बात करते हुए नजर आ रही हैं, जब लड़की उन्हें अपना लेटर देती है. लेटर देखते ही सबसे पहले वह हैरान रह जाती हैं और उनके हाथ से लेटर छूट जाता है. इसके बाद लड़की उन्हें स्कॉलरशिप मनी के बारे में बताती है तो वह खुशी से झूम जाती हैं.

I really feel compelled to let y'all know I self studied for the LSAT while working full time. It took me forever to pay off what I still owed my undergraduate school to get my transcripts. And I did not have a damn 4.0 GPA.



DONT EVER SELL YOURSELF SHORT OR GIVE UP WE NEED YOU