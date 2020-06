14 दिन के बच्चे ने निगली सेफ्टी पिन तो मदद के लिए आगे आया पुलिस अधिकारी और ऐसे बचाई जान

ट्वीट के मुताबिक, कांस्टेबल कोलेकर ने माता-पिता को बच्चे के साथ रोड पर खड़ा देखा था. जब उन्हें पता चला कि शिशु ने गलती से सेफ्टी पिन निगल लिया है तो बिना वक्त गवाएं उन्होंने अपनी गाड़ी से माता-पिता और बच्चे को परेल में स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया.

डिपार्टमेंट ने ट्वीट में लिखा, ''एक 14 दिन के शिशु ने गलती से सेफ्टी पिन निकल लिया और कांस्टेबल कोलेकर ने परेशान माता-पिता को रोड पर खड़ा देखा. इसके बाद वह उन्हें अपनी गाड़ी से अस्पताल लेकर पहुंचे ताकि वक्त रहते शिशु का इलाज हो सके. ''

When in doubt, find your nearest cop!



A 14 day old baby was choking on a safety pin he had accidentally swallowed. PC S.Kolekar spotted the worried parents on the road & rushed the kid to KEM using his own vehicle, where the child received timely treatment.#MumbaiFirstpic.twitter.com/yCVNxFQKvW