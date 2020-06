COVID-19 से जंग जीत कर वापस काम पर लौटा पुलिस ऑफिसर तो लोगों ने इस तरह किया स्वागत, खूब देखा जा रहा Video

वीडियो में कुरला पुलिस स्टेशन का एक ऑफिसर नजर आ रहा है और सभी लोग तालियां बजाते हुए और फूलों के साथ उसका स्‍वागत कर रहे हैं. ट्वीट में मुंबई पुलिस ने लिखा, ''वह हाल ही में कोविड-19 से ठीक है और एक बार फिर अपनी ड्यूटी पर लौटा है''.

Receiving a hero's welcome!



Kurla Police Station welcomes this #COVIDConqueror as he returns back on duty after beating coronavirus - to serve the city we love the most.



Welcome back, hero! We wish for you a healthy life ahead.#AamhiDutyVarAahotpic.twitter.com/bsbiu3ajTb — Mumbai Police (@MumbaiPolice) June 1, 2020

कुछ घंटे पहले शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 36 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. वहीं बहुत से लोग पुलिस ऑफिसर की तारीफ करते हुए कमंट्स भी कर रहे हैं. कुछ अन्यों ने पुलिस ऑफिसर को आगे की जिंदगी के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है?