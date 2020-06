ट्रेन के लिए देरी से पहुंचे कुछ प्रवासी मजदूत तो मुंबई पुलिस ने किया ऐसा, देखें Viral Video

आपको बता दें कि कोरोनावायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के बीच श्रमिक ट्रेनों का संचालन प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को उनके घर वापस पहुंचाने के लिए किया जा रहा है. इस घटना के वीडियो को मुंबई के एक ग्रुप ने शेयर किया है, जो इस मुश्किल वक्त में कई लोगों की भूख मिटा रहा है. इस ग्रुप का नाम खाना चाहिए है. उनकी पोस्ट के मुताबिक, यह घटना उस वक्त हुई जब कुछ प्रवासी मजदूर स्टेशपर लेट पहुंचे और पश्चिम बंगाल के लिए आखिरी ट्रेन रवाना हो चुकी थी.

As the last train to West Bengal left, a group got left behind as they arrived late@MumbaiPolice team ran behind the train to stop it & citizen volunteers from 3 teams raced across the platform with the passengers luggage. Did they make it?#Khaanachahiye#MumbaiFightsCovid19pic.twitter.com/0V5oBJ2wwm