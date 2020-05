मुन्सायरी का ट्यूलिप गार्डन बटोर रहा वाहवाही, अब उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर कही यह बात

उन्होंने लिखा, ''30 हेक्टेयर में फैले ''मुनस्यारी नेचर एजुकेशन एंड इको पार्क सेंटर'' का एक हिस्सा ट्यूलिप गार्डन के रूप में विकसित किया जा रहा है और यह पिथौरागढ़ में बन रहे ट्यूलिप गार्डन से अलग है. इस पार्क में झोपड़ी के साथ टेन्ट में रहने की सुविधा भी उप्लब्ध है.'' रंग-बिरंगे ट्यूलिप के चित्र देख कर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी रावत को बधाई देने से खुद को रोक नहीं सके.

I am happy to share the first pics of the successful pilot of my dream project- Munsiyari based Tulip Garden. Set amidst the backdrop of Panchachuli ranges, this garden will be one of the biggest tulip gardens in the world & will transform tourism in Munsiyari region. pic.twitter.com/eCUfnMYilt

अब्दुल्ला ने कहा, ''पंचाचूली की पृष्ठभूमि में उगाए जा रहे फूल सुंदर है लेकिन हमारे श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन इससे कहीं ज्यादा सुंदर हैं.'' रावत ने अब्दुल्ला के इस ट्वीट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. ट्विटर और फेसबुक पर इन तस्वीरों को देखकर तुरंत ही भारी संख्या में लोग इसके प्रशंसक बन गए और उन्होंने न केवल इन्हें पसंद किया बल्कि जमकर तारीफ करते हुए इन्हें साझा भी किया.

Without a hint of bias CM Sahib let me say that although the backdrop here is very pretty the Tulip garden in Srinagar is much prettier & from these photographs looks considerably bigger but this one is nice too. Congratulations https://t.co/YNPQCxY7x4