Snowfall In Mussoorie: 'पहाड़ों की रानी' मसूरी में बर्फबारी, सफेद चादर से ढकीं खूबसूरत वादियां

रिपोर्ट्स के अनुसार, मसूरी और इसके आसपास की पहाड़ियां पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं. माल रोड पर भी बर्फ ही बर्फ है.

Uttarakhand: Mussoorie receives fresh snowfall following the incessant rainfall since this morning. pic.twitter.com/UJeutDzYNO