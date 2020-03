इस वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं नेहा धूपिया, लोगों ने कहा- 'Fake Feminism'- देखें ये Memes

खास बातें रोडीज रिवोल्यूशन में कहे गए अपने एक बयान पर ट्रोल हो रही हैं नेहा नेहा के इस बयान पर लोग उन्हें फेक फेमिनिस्ट बता रहे हैं लोग नेहा पर कई मीम्स भी शेयर कर रहे हैं

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया (Neha Dhupia) पिछले काफी वक्त से एमटीवी के शो ''रोडीज'' से जुड़ी हुई हैं. वह इस बार भी ''रोडीज रिवोल्यूशन'' में एक लीडर हैं. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से वह सोशल मीडिया पर अपने एक बयान के कारण काफी ट्रेंड हो रही हैं. दरअसल, इस शो में आए एक कंटेस्टेंट ने बताया था कि उसने अपनी कथित गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा था. वायरल हो रहे वीडियो में वह कंटेस्टेंट के गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारने पर उसे सुनाते हुए नजर आईं. हालांकि, इस बार इंटरनेट नेहा के इस तरह से कंटेस्टेंट को सुनाने पर उनकी तारीफ करने की जगह निंदा कर रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में कंटेस्टेंट बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा था क्योंकि वह 5 अन्य लड़कों के साथ भी रिलेशनशिप में थी और उसे चीट कर रही थी. इस पर नेहा ने कंटेस्टेंट को सुनाते हुए कहा था, ''यह जो तू बोल रहा है ना कि एक नहीं पांच लड़कों के साथ गई थी... सुन मेरी बात... यह उसका फैसला है... शायद तुझ में ही कोई कमी हो... लेकिन तुम्हें लड़की को थप्पड़ मारने का कोई अधिकार नहीं है''.

नेहा की इस बात के कारण सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि नेहा के समानता पर दोहरे व्यक्तित्व वाले हैं. वहीं कुछ का कहना है कि यह नेहा का नकली फेमिनिज्म है. वहीं कुछ ने इस पर मीम्स भी शेयर किए हैं.

Shame on people like @NehaDhupia, who show such double faces on equality !! https://t.co/z6XWMOFHIj — Baibhab Chakraborty (@Im_baibhab) March 12, 2020

So if a girl slap a guy when he cheats on her it's ok? But if a guy does the same it's treated like that? Hypocrites..



Be a feminist....not a fake feminist@NehaDhupia#Feminism#roadies#realityShowpic.twitter.com/EletyMwcvL — Dhrumil Raval (@DhrumilRaval2) March 12, 2020

See the language she uses and so much arrogance. These are signals of fake feminists and liberals #NehaDhupia#fakefeminismhttps://t.co/D3LxKs0Ezy — Vandana (@Jha_Shandillya) March 12, 2020

#nikhilchinappa#nehadupia - girl can have 5 bf it's her choice



Single boy to neha-: pic.twitter.com/9rIkMMpKBs — sunny kumar (@AbnormalSunny) March 13, 2020

#NehaDhupia

*Neha Dhupia saying having 5 boyfriends is a personal choice*



My friend to janamjaat single me - pic.twitter.com/iFEw5Qi51S — Kriticism@indianpunner) March 12, 2020

बता दें, इस शो में नेहा धूपिया के अलावा रणविजय सिंघ, रफ्तार, प्रिंस नरूला भी लीडर्स हैं.