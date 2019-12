New Year's Eve: "ज़िन्दगी का फलसफा भी अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुज़रते चले जा रहे हैं"

Happy New Year 2020 Shayari: नए साल का मौका है और हर कोई आपको अपने खास अंदाज़ में नव वर्ष की बधाई (New Year) देगा. मैसेज के जरिए या फिर खास फोन कॉल के जरिए, आपको नए साल की शुभकामनाएं (Happy New Year) दी जाएंगी. लेकिन आप नए साल 2020 का स्वागत कुछ शायराना अंदाज़ में करें और सभी को यहां दी जा रही एक से बढ़कर एक शानदार शायरी से साल 2020 की बधाई (New Year 2020 Shayari) दें. इन शायरी को आप मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं और खुद अपने मोबाइल पर स्टेटस की तरह भी लगा सकते हैं. लेकिन अगर किसी खास के नया साल को और भी खास बनाना चाहते हों तो यहां से शायरी पढ़कर खुद की आवाज़ में वॉयस मैसेजेस भी भेज सकते हैं.

New Year Shayari 2020

पहली मुलाकात में हुआ कुछ एहसास

उनकी मोहब्बत के दो लफ्ज़ थे बहुत ख़ास

आखिरी मुलाकात में कुछ तो कहना था उनसे

हम सोचते ही रह गए और गुज़र गया साल

ज़िन्दगी का फलसफा भी कितना अजीब है

शामें कटती नहीं और साल गुज़रते चले जा रहे हैं

जो गुज़रे साल हुआ इस साल ना हो

उनका इकरार हो इनकार ना हो

मेरी बाहों में उनकी बाहें हो

खुदा कुछ ऐसा ही नया साल हो

सालों बाद उनसे मिलने का समां कैसा होगा

मैं याद भी हूं उसे या वो भूल चुका होगा

इस जनम ना सही, मिलेंगे फिर किसी जनम में

जैसे गुल से गुल मिले हों एक प्यार भरे चमन में

मिजाज मस्ती का, खुशहाल नया लाया है

सुहाने ख्वाब का कमाल नया लाया है

दिलों की ख्वाहिशों को और हवा दे देना

तुम्हारे वास्ते यह साल नया आया है

आज इक और बरस बीत गया उस के बग़ैर

जिस के होते हुए होते थे ज़माने मेरे

अब के बार मिल के यूं साल-ए-नौ मनाएंगे

रंजिशें भुला कर हम नफ़रतें मिटाएंगे

उम्र का एक और साल गया

वक़्त फिर हम पे ख़ाक डाल गया

इक अजनबी के हाथ में दे कर हमारा हाथ

लो साथ छोड़ने लगा आख़िर ये साल भी

एक साल गया, एक साल नया है आने को

पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को