भूकंप आने के बाद भी टीवी चैनल को इंटरव्यू देती रहीं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, सोशल मीडिया पर लोग हुए फैन... देखें Video

आर्डर्न ने कहा, ''रयान यहां भूकंप आया है, हमें ठीक-ठाक झटका महसूस हुआ है.'' उन्होंने कमरे में दाएं-बाएं देखते हुए कहा, ''आप मेरे पीछे चीजों को हिलते हुए देख सकते हैं.'' आर्डर्न ने भूकंप आने के बाद भी अपना साक्षात्कार जारी रखा और साक्षात्कारकर्ता को बताया कि भूकंप थम गया है. उन्होंने कहा, ''हम ठीक हैं रयान. मेरे ऊपर लाइटों ने हिलना बंद कर दिया है, मुझे लगता है कि मैं अब एक ठोस ढांचे के नीचे बैठी हुई हूं.''

इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनका एक वीडियो भी शेयर कर रहे हैं.

गौरतलब है कि, न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में पड़ता है और यहां अक्सर भूकंप आने की वजह से इसे कई बार अस्थिर द्वीप भी कहा जाता है. अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक सोमवार को आए भूकंप की तीव्रता 5.6 थी और इसका केंद्र उत्तरपूर्व वेलिंगटन से 100 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराई में था. हालांकि, जान-माल को किसी भी तरह के बड़े नुकसान की खबर नहीं है.