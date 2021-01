NEET 2021 Date: अभी तक नहीं जारी हुई परीक्षा की डेट, सोशल मीडिया पर छाए ये मजेदार Memes

हालांकि, एक बड़ी घोषणा अभी भी होने वाली है - NEET 2021 की तारीख. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, जो भारत में ग्रेजुएशन मेडिकल प्रवेश के लिए गेटवे परीक्षा है, जिसमें MBBS और BDS शामिल हैं, भारत में आधारित सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है.

साल 2020 में कोरोना वायरस के कारण इस परीक्षा का आयोजन देरी से किया गया था. 2021 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा कैसे आयोजित की जानी चाहिए, इस बारे में घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों ने सुझाव दिया है. अधिकांश छात्र JEE Main की तरह NEET 2021 के कई सत्र चाहते हैं. वहीं उम्मीदवार बेसब्री से परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर कई मजेदार मीम्म वायरल हो रहे हैं.

Waiting for dates and number of attempts of neet 2021: pic.twitter.com/NJK9dB4bSz — Sumedha. (@SumedhaDoomra) January 9, 2021

NO ONE LITERALLY NO ONE: #NEET2021 students rightnow???????????? pic.twitter.com/ifsgYgWLpx — Shikha Singh Rajput (@shikha98381424) January 10, 2021