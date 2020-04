ऑफ ड्यूटी सीआरपीएफ जवान इस तरह कर रहा है जरूरतमंद लोगों की मदद, अपनी सेविंग्स से दे रहा है राशन

सीपीआरएफ (CRPF) एएसआई (ASI) पदमेश्वर दास भी जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं. दरअसल, पदमेश्वर दास छुट्टियों पर असम में अपने घर आए हुए हैं. भले ही वह छुट्टी पर हैं लेकिन फिर भी वह ऑफ ड्यूटी नहीं हैं क्योंकि वह अपनी सेविंग्स से जरूरतमंद लोगों के लिए राशन खरीद रहे हैं और अपने गांव के लोगों तक पहुंचा रहे हैं.

48 वर्षीय पदमेश्वर दक्षिण कश्मीर के आतंकवादी हिंसा प्रभावित शोपियां जिले में तैनात हैं और इन दिनों असम में अपने घर पर हैं. वह, मोरीगांव जिले के जिला मुख्यालय से लगभग 76 किलोमीटर दूर स्थित अपने छोटे से गांव चंगुरी में तालाबंदी से प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं.

ASI Padmeswar Das of 76 bn @crpfindia@JKZONECRPF@jammusector currently at home in Morigaon (Assam) due to Lockdown has been helping the needy in his village by voluntarily distributing food items to them out from his own savings

