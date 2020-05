प्रॉसित रॉय द्वारा निर्देशित 'पाताल लोक' की कहानी चार अपराधियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्‍हें एक हाई-प्रोफाइल पत्रकार की हत्‍या के आरोप में पकड़ा गया है. इस सीरीज में जयदीप अहलावत एक सख्‍त पुलिस अफसर हाथीराम चौधरी की भूमिका में हैं, जिसे पूरे मामले की तहकीकात की जिम्‍मेदारी दी गई है.

देखें ट्विटर रिएक्‍शन

#PaatalLok is loaded with strong socio-political commentary & is easily the best show to have come out of the Indian web space in a long time. Its noir-ish origins give it a distinct edge. Kudos to @AnushkaSharma for investing in gritty stories that strongly speak to our times. pic.twitter.com/eSgudtXDfF — Murtaza Ali Khan 🇮🇳 (@MurtazaCritic) May 14, 2020

In to the third episode,its simply superb.perhaps i would finish this by this night.#PaatalLok@prosit_roypic.twitter.com/8gkwva3Kci — soumyaranjan pradhan (@soumyacsk99) May 14, 2020

#PaatalLok@AnushkaSharma what a watch it was binge watched. @PrimeVideoIN everything about this was terrific. Great work pic.twitter.com/G17CLpXXEa — TUSHAR DAS (@tushardas) May 15, 2020

A brilliant piece of art... Everyone did their job great ... A well made crime-suspense-thriller web series.#PaatalLok is worth watching. @PrimeVideoIN never disappoints it's Indian audience . pic.twitter.com/HeJjUoaWub — im abhi (@AbhijitM1997) May 15, 2020

बहरहाल, हम तो यही कहेंगे कि लॉकडाउन में इस वेब सीरीज को देखना बढ़‍िया टाइम पास हो सकता है.