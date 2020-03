जब से कोरोनावायरस (Coronavirus) ने भारत में पांव पसारने शुरू किए हैं तब से जो दो शब्‍दों का सबसे ज्‍यादा इस्‍तेमाल हो रहे है वो हैं- क्‍वारंटीन (Quarantine) और सोशल डिस्‍टेंसिंग (Social Distancing). पूरे देश में लॉकडाउन है और लोग अपने-अपने घरों में बंद हैं. कोरोना के इस दौर में किसी के पास समय की कोई कमी नहीं है और ऐसे में लोग खूब क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हैं. लोगों के पास खाली वक्‍त है तो उन्‍होंने यह भी पता कर लिया क‍ि सोशल डिस्‍टेंसिंग को हिन्‍दी में क्‍या बोला जाए. जी हां, आपने बिलकुल ठीक पढ़ा कि लोगों ने सोशल डिस्‍टेंसिंग का हिन्‍दी शब्‍द ढूंढ निकाला है. सोशल डिस्‍टेंसिंग यानी कि तन-दूरी. तन यानी कि शरीर और दूरी मतलब डिस्‍टेंस.

बॉलीवुड एक्‍टर परेश रावल ने तो इस बारे में ट्वीट भी कर डाला:

Finally got the Hindi name of social distancing.



TAN DOORI — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) March 26, 2020

कई लोगों ने ट्विटर पर इसे लेकर ढेर सारे मीम्‍स भी बनाए और मजाक भी उड़ाया:

And Everybody while sleeping these days be like...Tak tana nana Tan Doori Nights @HimeshOnlinehttps://t.co/b2C373Y8i3 — Vaibhav Londhe (@VaibhavLondhe90) March 26, 2020

Social distancing in Hindi made by yours truly



Tan Doori karo ZAROORI — Aseem Bhargava (@PRAseam) March 26, 2020

Tan Doori is the new bahaduri. — Riddhi (@fabricvillaz) March 26, 2020

TAN DOORI bna ke rakhiye.. — Shuvranshu Jha (@ShuvranshuJ) March 26, 2020

Who called it social distancing and not Tandoori?#viaWA — Why So Silly® (@silly_why) March 26, 2020

बहरहाल, सोशल डिस्‍टेंसिंग के लिए तो हिन्‍दी शब्‍द मिल गया है लेकिन अब देखना ये है कि क्‍वारंटीन और आइसोलेशन का लोग क्‍या मतलब निकालते हैं.