VIDEO: बिरयानी के लिए ऐसी दीवानगी, 1.5 KM लंबी लाइन में कर रहे अपनी बारी का इंतजार

न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो जारी किया है. बताया गया कि होस्कोट स्थित एक दुकान से बिरयानी खरीदने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे. बिरयानी खरीदने के लिए कतार लग गई. देखते ही देखते यह लाइन 1.5 किलोमीटर लंबी हो गई. लाइन में कई घंटे इंतजार करने के बाद एक ग्राहक ने कहा, 'मैं यहां सुबह 4 बजे आया था. 6:30 बजे मुझे मेरा ऑर्डर मिला क्योंकि बिरयानी के लिए करीब 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी. खाना बेहद लजीज है और इसके लिए इंतजार कर सकते हैं.'

A customer says, "I came here at 4 am, but got my order at 6:30 am, as there's a long queue of about 1.5 km for biryani. The food is too delicious, it's worth the wait." pic.twitter.com/ThiT3zmEM6