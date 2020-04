कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते लोग अपने घरों में बंद हैं और ऐसे में वे अपनी मांओं को इम्‍प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी क्रम में लोग ट्टिवर पर फोटो शेयर करते हुए कैप्‍शन लिख रहे हैं, "इसे अपनी मां को दिखाओ." दरअसल, लोग हर उस तस्‍वीर को शेयर कर रहे हैं जिसे देखकर उन्‍हें उम्‍मीद है कि मां को वो पसंद आएगी या वो कोई जबरदस्‍त जवाब देंगी. इन फोटोज़ में अच्‍छे नंबर वाली फोटो से लेकर बारीक कटे प्‍याज तक शामिल हैं.

इन तस्‍वीरों पर आप भी जरा गौर फरमाइए:

1.

Show this to your mom ... pic.twitter.com/CAQZTCvNAR — Baklol ninja (@baklolninja12) April 15, 2020

2.

Finally, something serious



Show this to your mom guys pic.twitter.com/JP8wXitODF — Aaru and 100 others (@Aaruliciouss) April 12, 2020

3.

Show this to your mom pic.twitter.com/694Tf9RQme — Nandini (@darklyvriegated) April 15, 2020

4.

Show this to your mom pic.twitter.com/OhVC16giZZ — Ankita (@lady_gabbar) April 14, 2020

कुछ ट्विटर यूजर्स ने ऐसी भी तस्‍वीरें शेयर की, जिन्‍हें देखकर उन्‍हें यकीन है कि मां चप्‍पल जरूर फेंकेगी 5.

Show this to your mom pic.twitter.com/cTmC7Dj2z2 — अपनाPun 🇮🇳 (@bachpun) April 16, 2020

6.

Show this to your mom! pic.twitter.com/1OFeBXFZGS — Anik8 (@aniiiket_) April 15, 2020

बहरहाल, हम तो यही कहेंगे कि लॉकडाउन में भी लोग मनोरंजन करने के तरीके ढूंढ ही ले रहे हैं.