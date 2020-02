पीएम मोदी ने खाया लिट्टी-चोखा, साथ में पी कुल्हड़ वाली चाय, देखें Photo

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को लिट्टी चोखा खाते हुए एक तस्वीर शेयर की है. यही नहीं उन्‍होंने कुल्‍हड़ वाली चाय का भी मजा लिया. दरअसल, वह बुधवार को दिल्ली में आयोजित हुनर हाट पहुंचे. आपको बता दें कि इंडिया गेट के नजदीक स्थित राजपथ पर इन दिनों हुनर हाट फेयर चल रहा है और पीएम मोदी अचानक ही वहां पहुंच गए . इसके बाद उन्होंने हुनर हाट में लिट्टी चोखा खाया और कुलहड़ वाली चाय भी पी.

दरअसल, पीएम मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद हुनर हाट में पहुंचे. हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया है. पीएम मोदी ने हुनर हाट (Hunar Haat) में लगभग 50 मिनट बिताए और यहां मौजूद लोगों से बात भी की. इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे. इस बारे में सरकार के सूत्रों ने कहा कि, जब उन्हें पता चला कि पीएम मोदी हुनर हाट आए हैं तो वो भी हैरान रह गए.

इसकी एक तस्वीर भी पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''मैंने दोपहर के खाने में स्वादिष्ट लिट्टी चोखा खाया और साथ में गर्म-गर्म चाय पी''.

Had tasty Litti Chokha for lunch along with a hot cup of tea... #HunarHaatpic.twitter.com/KGJSNJAyNu