पीएम मोदी ने सांसद को दी शादी की बधाई, Wedding Album शेयर कर लिखा - तुम्हारे पिता होते तो...

पीएम मोदी(PM Modi) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा मेंबर अगस्था संगमा (Agatha Sangma) को शादी की बधाई दी. उन्होंने कहा कि अगर पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए संगमा (P. A. Sangma), जिंदा होते तो अपनी बेटी की शादी के मौके पर बहुत खुश होते. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'अगस्था और पैट्रिक को बधाई, नए जोड़े को बहुत सारी शुभकामनाएं. आपके परिवार को भी इस खास मौके की ढेर सारी बधाई. मेरे मित्र पीए संगमा भी बेटी की शादी को देख पाते तो बहुत खुश होते.' ये सबकुछ पीएम मोदी ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (Conrad Sangma) के ट्विट पर लिखीं. अगस्था संगमा कॉनरोड संगमा की बहन हैं.

अगस्था संगमा ने मेघालय की तुरा क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं. वह नेशनल पीपुल्स पार्टी (National People's Party) को रिप्रेज़ेंट करती हैं और उनके पति पैट्रिक रोंगमा मराक उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी रीज़नल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, शिलॉन्ग में काम करते हैं.

यहां देखिए अगस्था संगमा और पैट्रिक रोंगमा मराक की शादी की तस्वीरें...

अगस्था संगमा की शादी में पहुंचे सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग

Chief Minister Shri P. S Tamang today attended the wedding ceremony of former Union Minister & Lok Sabha MP @agathasangma in Shillong and blessed the couple, in the special presence of Meghalaya CM @SangmaConrad. Also present on the occasion was former football star @bhaichung15pic.twitter.com/dRoGdgb8hd