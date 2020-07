Skin Care Tips in Hindi: त्वचा की देखभाल के लिए इन तरीकों से करें आलू का इस्तेमाल, होंगे कई फायदे

Potato For Skin Care in Hindi: आलू (Potato) को सब्जियों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल कई सब्जियों को बनाने के लिए किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू आपकी त्वचा के लिए भी बेहद लाभकारी होता है. जी हां, आलू में बहुत सारे त्वचा को मोइश्चराइज करने के गुण होते हैं और साथ ही ये आपकी त्वचा को चमकदार भी बनाता है. साथ ही आलू में मौजूद Catechalase से आपको डार्क स्पोट से छुटकारा मिलता है.

स्किन केयर की बात आती है तो बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा भी इसी का इस्तेमाल करती हैं. मलाइका ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी त्वचा की देखभाल के लिए आलूओं का इस्तेमाल करती हैं.

ब्लेमिश से पाएं छुटकारा (Potato To Get Rid of Blemishes in Hindi)

डार्क स्पोट, ब्लेमिश, पिंपल्स के निशान या फिर टैनिंग जैसी समस्याएं सभी महिलाओं को आमतौर पर होती रहती हैं. इसके लिए आपने शायद बहुत सी महंगी क्रीम या फिर फेस वॉश का इस्तेमाल किया होगा लेकिन क्या आप जानती हैं कि इससे छुटकारा पाने के लिए आप आलू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं.

इसके लिए एक आलू लें और उसका रस निकाल लें. अब रुई का टुकड़ा लें और उसे आलू के रस में डुबो कर अपने चेहरे पर लगाएं. अब इसे सूखने दें और फिर पानी से अपना मुंह धो लें. इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर आपके चेहरे के डार्क स्पोट्स और ब्लेमिश कम हो जाएंगे.

एंटी-रिंकल मास्क (Potato Anti Wrinkle Mask in Hindi)

उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झाइयां पड़ने लगती हैं लेकिन ये एक ऐसी चीज है, जिससे आप पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकते हैं. हालांकि, आप घरेलु नुस्खों की मदद से इसे कम जरूर कर सकते हैं. इसके लिए आप एक आलू को कद्दुकस कर लें और इसका रस निकाल लें. अब इसके रस में कुछ बूंदे ग्लीसरीन मिलाएं और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें. इसे अच्छे से अपने पूरे चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद अपने चेहरे को धो लें. आलू के साथ ग्लिसरीन मिक्स कर के लगाने से आपकी स्किन टाइट होती है. आप हफ्ते में कम से कम दो बार इस नुस्खें को दोहराएं.

मुंहासों के निशान हटाने के लिए (Potato to Get Rid of Acne in Hindi)

केवल कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली स्किन के लोगों के ही चेहरे पर अचानक से पिंपल्स हो जाते हैं और ऐसा पूरे साल होता है. हालांकि, कई बार खराब फूड हैबिट या फिर हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से भी ऐसा होता है. इसलिए अगर आपके चेहरे पर भी मुहांसों के निशान हैं और आप इनसे छुटकारा पाना चाहती हैं तो आपको इसके लिए आलू के गूदे की जरूरत है.

इसके लिए एक चम्मच आलू के गूदे को टमाटर के गूदे के साथ मिलाएं. अब इसमें एक या दो बूंद टी ट्री ऑयल डालें, एक चम्मच शहद और एक चम्मच ओटमील डालें और सबको अच्छे से मिला कर अपने चेहरे पर लगाएं. इससे कम से कम 5 मिनट के लिए अपन चेहरे पर मसाज करें और फिर 10 मिनट के लिए चेहरे को ऐसे ही छोड़ दें. अब सामान्य पानी से अपना मुंह धो लें. आलू, टमाटर और टी ट्री ऑयल तीनों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपकी त्वचा को साफ करने का काम करते हैं.