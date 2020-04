न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना उस वक्त हुई जब टीवी रिपोर्टर इयानी ह्यूग्स न्यूज वैन के अंदर बैठ कर वीडियो एडिट कर रही थी. बता दें कि इयानी ह्यूग्स खुद भी प्रेग्‍नेंट है. उस वक्त वह वैन में अकेली थी क्योंकि स्टेशन का फोटोग्राफर किसी काम से वैन से बाहर था और न्यूज की टीम एटलांटिक स्टेशन के बाहर लाइव स्टोरी कवर कर रहे थे और तभ महिला ने कार को पास के सिक्योरिटी गेट में क्रैश कर दिया.

Breaking: Woman arrested for stealing tv news vehicle with reporter inside. This happened in Ansley Park. pic.twitter.com/sRWrhMQjdU

इसके बाद भाग निकलने की कोशिश में उसने न्यूज वैन में घुस गई और वैन को चलाने लगी. इसके बाद वैन में मौजूद प्रेग्‍नेंट रिपोर्टर ने महिला को रोकने की कोशिश की और चिल्लाई लेकिन जब महिला ने नहीं सुनी तो वह ड्राइवर के साथ वाली सीट पर सीट बैल्ट लगा कर बैठ गई. इसके बाद वैन लगभग 1 किलोमीटर आगे जाकर क्रैश हो गई.

Developing: APD says the woman stole the news vehicle at Atlantic Station after crashing another vehicle. Reporter, who is pregnant was not hurt. pic.twitter.com/YbMQx2leqt