प्रियंका गांधी की शादी को हुए 23 साल तो शेयर की ये Photos, सोशल मीडिया पर लिखी इमोशनल पोस्ट

कांग्रेस (Congress) लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने अपनी शादी के 23 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है. इसके साथ उन्होंने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं और उन पलों को खूबसूरत बताया है. इसके साथ ही उन्होंनेअपनी शादी की बात करते हुए इसे प्यार, मस्ती, हंसी, रोना, दोस्ती और परिवार के बेहतरीन पल बताया है.

प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी शादी, मां सोनिया गांधी, भाई राहुल, पति और बच्चों की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, ''बहुत सारे खूबसूरत पल जिनमें, प्यार, हंसना, रोना, मस्ती, दोस्ती, भगवान के दो तोहफे शामिल हैं...6+23 साल... आज 29 साल हो गए और यह साथ हमेशा रहेगा.''

A million beautiful moments, love, tears, laughter, fury, friendship, family, two gifts from God, 4 unmatched canine fans and the irreplaceably tenacious wisdom of a lifetime together.... 6+23 years....29 years today....and forever! pic.twitter.com/9U3eA3RkmI