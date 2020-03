रेल मंत्रालय ने शेयर की महिला कुली की तस्वीर तो सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, शशि थरूर ने कहा...

रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) के एक ट्वीट के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर बहस छिड़ गई है. रेल मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले इसे लेकर ट्वीट कर रहा है. अपने एक ट्वीट में रेल मंत्रालय ने कुछ महिला कुलियों की तस्वीर शेयर की थी, जिनमें वो अलग-अलग रेलवे स्टेशन पर सामान उठाए हुए नजर आ रही थीं. इस ट्वीट को रेल मंत्रालय ने 4 मार्च को शेयर किया था और इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'भारतीय रेलवे के लिए काम करते हुए, इन महिला कुलियों ने साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं हैं !! हम उन्हें सेल्यूट करते हैं''.

इस ट्वीट के बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों का कहना है कि यह ट्वीट महिला सशक्तिकरण को नहीं दिखाता है. वहीं कुछ अन्यों ने कहा कि रेलवे स्टेशनों को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि यात्री खुद ही अपना सामान ले जा सकें. वहीं कइयों ने इस ट्वीट को प्रेरणादायक भी बताया.

Working for Indian Railways, these lady coolies have proved that they are second to none !!



We salute them !! pic.twitter.com/UDoGATVwUZ — Ministry of Railways (@RailMinIndia) March 4, 2020

ट्वीट किए जाने के बाद से अब तक कई लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है. इसी बीच कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने भी इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे ''अपमानजनक'' बताया.

This is a disgrace. But instead of being ashamed of this primitive practice, our @RailMinIndia is proudly boasting of this exploitation of poor women to carry heavy head loads?! https://t.co/qPvqjBfarw — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 4, 2020

कई अन्यों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

You are promoting occupational health hazards and glorifying it on helpless hard working women of this country. — Arjun (@comradarjun) March 4, 2020

What the hell. Still humans are used for carrying luggages in Indian Railways? This is not a thing to be proud of. — ???????? | ????(@Its_DineshKumar) March 4, 2020