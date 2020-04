Ramayan: रामायण में कैकेयी ने राम के लिए मांगा 14 बरस का वनवास, ट्विटर पर लोग बोले- "बुद्धि हो तो भी...."

मंगलवार को प्रसारित हुए रामायण के एपिसोड में दिखाया गया कि रानी कैकेयी ने अपी दासी मंथरा से बात करने के बाद राजा दशरथ से दो वचन मांगे. फलस्‍वरूप राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा जाना तय हो गया.

रामायण के इस एपिसोड की लोग ट्विटर पर खूब चर्चा कर रहे हैं और कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं:

Kaikeyi forced Dasaratha to send Ram for Vanvaas.



Me watching #Ramayanpic.twitter.com/8KlYKYCguA — sᴀɢᴇɴ (@Sagen_25) March 31, 2020

Kaikeyi :: Its impossible for Bharat to become A King Now .



Manthara :: #Ramayanpic.twitter.com/vh86I9UWUA — THE | Epic Blogger | (@Kush_official_) March 31, 2020

Kaikeyi is the reason coupons have fine print #RamayanOnDDNational — Shishir Garg (@gargshishir) March 31, 2020

इसी के साथ ट्विटर पर कैकेयी के सकारात्‍मक और नकारात्‍मक दोनों पहलुओं पर भी जमकर चर्चा हो रही है. कोई रण क्षेत्र में उसकी बहादुरी की बात कर रहा है तो कोई उसकी भावनात्‍मकता की ओर ध्‍यान दिलाने की कोशिश कर रहा है.

Today's episode was totally lit!!

From Manthara's ploy to Kaikeyi's heartlessness to Dashrath's helplessness to Kaushalya's pain to Laxman's anger to Sita's determination to Ram's calmness... I felt each and every emotions today. ISTG I had to hide my tears #Ramayan — _KuchhBhiNaKaroNa_ (@BookishDishu) March 31, 2020

We were so progressive even 7000 yrs back, its amazing. Sita was very intelligent & warrior woman. Kaikeyi wasnt only a warrior, she was Saarthi of King Dashrath in Devasur sangram, which was not at all an easy task. True women empowerment. #Ramayan — Shatrunjay (@vatsalkotia) March 31, 2020

Manthara is not at fault, neither is Kaikeyi.



What's within comes out in testing times. People respond according to their nature.



We'll see how Lord Ramachandra responds to his banishment. Therein lies the lesson for humans :) — Kushagra Singh (@krsnapresthaa) March 31, 2020

A woman can make or distroy a home.

Perfect example - kaikeyi — Sheena (@cup_cake0999) March 31, 2020

Learned 2 things -

1- Mata Kaikeyi was a warrior , used to go in battlefield . Women empowerment isn't a new thing to India .

2- Doesn't matter how brave & bold you are , but if you're emotionally vulnerable , there's always a chance for u to get manipulated by some Manthara . — vimal singh rawat (@vimal_s_Rawat) March 31, 2020

बहरहाल, हम तो यही कहेंगे कि इतने सालों के बाद रामायण देखने पर भी हम उससे हर दिन कोई न कोई सबक सीख ही रहे हैं.