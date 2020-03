मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और नीता अंबानी (Nita Ambani) नीत रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation) ने मुंबई में देश का पहला ऐसा अस्‍पताल बनाया है जो पूरी तरह से कोरोनावायरस के मरीजों को समर्पित हैं. 100 बेड वाले इस सेंटर को सेवन हिल्‍स अस्‍पताल में बनाया गया है और यह सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है. इस अस्‍पताल में कोरोवायरस (Coronavirus)के पॉजिटव मरीजों का इलाज किया जाएगा.



India's First Dedicated Covid Hospital by @RFhospital in collaboration with Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), has set up a dedicated 100 bedded centre at Seven Hills Hospital, Mumbai for patients who test positive for Covid-19. #CoronaHaregaIndiaJeetega — Reliance Foundation (@ril_foundation) March 23, 2020

इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन कोरोनावायरस के मरीजों का इलाज कर रहे हेल्‍थ प्रोफेशनल्‍स के लिए सुरक्षात्‍मक उपकरणों का निर्माण भी कर रहा है.

#RIL is enhancing its capacity to produce 100,000 masks per day & a large number of personal protective equipment's (PPEs), such as suits & garments, for the nation's health-workers to equip them further to fight the coronavirus challenge #CoronaHaregaIndiaJeetega — Reliance Foundation (@ril_foundation) March 23, 2020

यही नहीं, रिलायंस फाउंडेशन कोरोनावायरस की जांच के लिए टेस्‍ट किट भी आयात कर रहा है.

#RelianceLifeSciences is importing additional test kits & consumables for effective testing. Our doctors and researchers are also working overtime to find a cure for this deadly virus #CoronaHaregaIndiaJeetega — Reliance Foundation (@ril_foundation) March 23, 2020

इसके साथ ही आरआईएल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महाराष्‍ट्र सरकार की मदद करने का आश्‍वासन भी दिया है. इसके लिए आरआईएल राज्‍य सरकार के राहत कोष में 5 करोड़ रुपये का दान देगा. कंपनी के बयान के मुताबिक, "आरआईएल महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री राहत कोष में शुरुआती 5 करोड़ रुपये दान देने का ऐलान करता है. आरआईएल ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस रिटेल, जियो, रिलायंस लाइस साइंसेस, रिलायंस इंडस्‍ट्रीज और रिलायंस परिवार के सभी 6 लाख कर्मचारियों की ताकत को भी जोड़ दिया है. आरआईएल स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारियों को कोरोनावायरस से लड़ने में मदद करने के लिए एक दिन में एक लाख मास्‍क बनाने की ओर तत्‍पर है." बहरहाल, हम तो यही कहेंगे कि संकट की इस घड़ी में अगर सक्षम लोग इस तरह आएंगे तो निश्‍चित तौर पर जीत मानवता की ही होगी.