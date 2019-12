रेणुका शहाणे को शख्स बोला - 'तुम बकवास हीरोइन हो', तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ने Tweet कर यूं लगा दी क्लास

'डैम एक्ट्रेस' (लानत वाली अभिनेत्री) कहे जाने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने एक ट्विटर यूजर को लताड़ लगाई. एक यूजर ने ट्वीट कर कहा, "रेणुका तुम सिर्फ एक डैम एक्ट्रेस हो." इस शख्स ने डैम की अंग्रेजी स्पेलिंग 'Dam' लिखी, जिसका हिंदी में मतलब होता है बांध. बस फिर क्या था, रेणुका शहाणे ने इस ट्विटर यूज़र की इस गलत स्पेलिंग पर क्लास लगा दी.

रेणुका ने तुरंत उस यूजर को सुधारते हुए 'डैम' (बांध) और 'डैम' (लानत) में स्पेलिंग का अंतर समझाया.

Do you mean "damn"? Dams are built over rivers, to harness electricity. You don't mean I'm a dam, right? Even if I wanted to be, I couldn't. They are non living things. Damn! Now may I correct your sentence? "You are just a damn actress" Yes I am! And I'm damn good! https://t.co/pJ3LSgUc04