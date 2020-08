Rice Water For Hair: बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है चावल का पानी, इस आसान तरीकों से करें इस्तेमाल

Rice Water For Hair: यदि आप अच्छे और स्वस्थ बाल चाहते हैं तो इसके लिए आपको केवल एक गिलास चावल के पानी की जरूरत है. बस इसके लिए आपको चावलों को पानी में भिगोना है. बता दें, कि बालों की परेशानियों को खत्म करने के लिए बरसों से चावल के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस वजह से अगर आप भी बालों की समस्या का सामना कर रही हैं तो आपको एक बार इस आसान घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए.

क्या होता है चावल का पानी? (Rice Water for Healthy Skin)

अगर आप घर पर चावल बनाती हैं तो आपको चावल के पानी के बारे में पहले से पता होगा. आप चावल बनाने से पहले चावलों को पानी में भिगो कर रखती होंगी. इसलिए आगे से उस पानी को फेंकने की जगह उसे संभाल कर रख लें क्योंकि ये आपके बालों और त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. चावल का पानी दिखने में थोड़ा सा मिल्की होता है क्योंकि चावलों को भिगोने से उनका स्टार्च निकलता है.

चावल का पानी आपकी त्वचा को टाइट करता है और बालों को भी स्वस्थ करता है. इसके अलावा यह आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है.

बालों के लिए ऐसे करें चावलों के पानी का इस्तेमाल (How to Use Rice Water for Hair)

बालों के लिए चावलों का पानी निकालने का सबसे पहला तरीका है चावलों को उबाल लें. इस दौरान चावल के उबल जाने के बाद जितना पानी बचे उसका इस्तेमाल करें. यह एक केंद्रित तरल है जिसे आप फेस वाश या हेयर रिंस के रूप में उपयोग करने के लिए पतला कर सकते हैं.

ऐसे बनाएं चावल

- एक गिलास लें और इसे चावलों से भर लें. (आप अपनी पसंद के चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं)

- अब इसमें हमेशा से अधिक पानी डालें.

- कड़ाई में कुछ देर के लिए चावलों को उबालें. ऐसे में आप चाहें तो चावल के ऊपर बचे एक्स्ट्रा पानी को निकाल सकते हैं. या फिर आप चाहें तो चावलों को निकालने के बाद बचे हुए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बालों में ऐसे करें इस्तेमाल

- एक मग उबले हुए चावलों का पानी लें और उसमें कुछ बूंदे रोजमैरी, लैवेंडर एसेंशियल तेल की डालें.

- अब बालों में शैंपू लगाएं और ऊपर से चावलों का पानी डालें. आपके पास जितना वक्त हो उसके अनुसार 5 से 20 मिनट के लिए इसे बालों में लगा रहने दें.

- इतनी देर तक अपने बालों में आराम से मसाज करें.

- अब अपने बालों को सामान्य पानी से धो लें. हफ्ते में कम से कम एक बार इसे अपने बालों में लगाएं और कुछ वक्त बाद खुद ही असर दिखने लगेगा.

बालों के लिए चावलों के पानी के फायदे (Rice Water Benefits for Hair in Hindi)

स्टडीज के मुताबिक चावलों के पानी में इनोसिटोल और कार्बोहाइड्रेट होता है. चावलों के पानी के निकल जाने के बाद भी इनोसिटोल आपकेक बालों में रहता है और बालों को डैमेज होने से बचाता है. इसके अलावा चावलों के पानी में अमीनो एसिड होता है, जो जड़ों को मजबूत करता है और बालों को घना करता है. साथ ही बालों को शाइनी भी बनाता है.

इस वजह से चावलों का पानी हर तरह से आपके लिए लाभकारी है. यह सुरक्षित, नेचुरल है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है.