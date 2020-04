रोनित रॉय ने बताया कैसे टी-शर्ट से आसानी से बना सकते हैं मास्क, Video देख लोगों ने कहा- Genius Idea

रोनित रॉय (Ronit Roy) ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है और इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एक टी-शर्ट को फोल्ड करके आसानी से मास्क बनाया जा सकता है. यहां तक कि यह मास्क कितना असरदार है यह दिखाने के लिए रोनित रॉय ने लाइटर को भी जलाया. यहां देखें Video:

इंटरनेट पर लोग रोनित रॉय की इस टेकनीक को काफी पसंद कर रहे हैं और इसे जीनियस आइडिया बता रहे हैं. वहीं कइयों ने खुद इस टेकनीक को ट्राय किया.



That's a fabbbbb idea !! And cool looking too!