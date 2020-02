14 सेकेंड में ठीक करें टूटी Zip, इंटरनेट पर बार-बार देखा जा रहा है ये Viral Video

क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, जब आपने बहुत ही मन से अपनी पसंद की जैकेट पहनने के लिए निकाली हो और देखा हो कि उसकी ज़िप टूटी हुई है? या फिर आप काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हों और आपको पता चले कि आपकी ज़िप बंद नहीं हो सकती क्योंकि उसका स्लाइडर निकला हुआ है? ज़िप का खराब हो जाना हमेशा से ही फैशन की एक समस्या रही है और कई बार इस कारण लोग काफी परेशान भी हो जाते हैं. इसकी सबसे खराब बात यह है कि टूटी हुई चेन को फटाफट से ठीक करने का अब तक कोई तरीका नहीं था.

यह भी पढ़ें: अकेले घर की साफ-सफाई करते-करते परेशान हो गई मां, फिर निकाला ये Idea

हालांकि, सोशल मीडिया पर अब एक हैक वायरल हो रहा है, जिसे अब तक 13 मिलीयन से अधिक बार देखा जा चुका है. यहां तक कि इस हैक ने हॉलीवुड फिल्मों के स्टार रयान रेनॉल्ड्स को भी इंप्रेस कर दिया है. मंगलवार को अपने ट्विटर पर ज़िप हैक (Zip Hack) के इस वीडियो को शेयर करते हुए ''डेडपूल'' (Deadpool) के एक्टर रयान रेनॉल्ड्स ने लिखा, ''मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसका इंतजार किया है''.

I've waited my whole life for this. https://t.co/mVWUioY2F8 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 11, 2020

14 सैकेंड के इस वीडियो में एक टूटी हुई ज़िप को वापस से ठीक करना दिखाया गया है. इसके लिए उन्होंने एक फोक का इस्तेमाल किया है, जिस पर ज़िपर को लगाया गया है और इसके बाद टूटी हुई चेन को जोड़ते हुए दिखाया गया है.

रेयान रेनोल्ड्स के इस ट्वीट को 1 मिलियन से अधिक लोगों ने लाइक किया है. वहीं कई अन्यों ने उन्हें इस ट्रिक को शेयर करने के लिए धन्यवाद भी बोला है.

Cannot wait to try it, Ryan. Thanks. — AmAust (@AmAust) February 11, 2020

....the amount of jackets I had to hide from my parents as a kid that zipper broke and now u show me this — Abou (@abou_k203) February 11, 2020

वहीं कुछ ने कमेंट करते हुए कहा कि यह अस्थायी हैक है और कुछ देर बाद ज़िपर दोबारा से निकल जाएगी.