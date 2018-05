सानिया मिर्जा ने दिखाया पहली बार अपना बेबी बम्प, ऐसे रख रही हैं खुद को फिट

सानिया मिर्जा ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर सोशल मीडिया के जरिए फैन्स को बताई थी. सिर्फ वही नहीं उनके पति और क्रिकेटर शोएब मलिक ने भी उन्हीं की तरह का ट्वीट कर फैन्स को #MirzaMalik लिख पापा बनने की न्यूज़ दी थी. आज ठीक ऐसे ही सानिया मिर्जा ने पहली बार अपना बेबी बम्प दिखाया है.सानिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्सरसाइज़ स्टोरी शेयर की. यहां वो पहली बार प्रेग्नेंसी वर्कआउट करती दिख रही हैं. इस तस्वीरों को पोस्ट करके उन्होंने लिखा Trying To Keep Fit During Pregnancy. उनके साथ मौजूद हैं सानिया मिर्जा की छोटी बहन अनम मिर्जा. अनम ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहन सानिया की इन्हीं तस्वीरों को पोस्ट किया.

प्रेग्रेंसी के दौरान इस तरह खुद को फिट रख रही हैं सानिया मिर्जा.





आपको बता दें 23 अप्रैल 2018 को ही सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने अपने आने वाले बेबी की खबर बताई थी.अपनी बहन अनम मिर्जा के साथ सानिया मिर्जा सेल्फी लेती हुईं.