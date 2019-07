SareeTwitter में प्रियंका गांधी वाड्रा और यामी गौतम ही नहीं आम महिलाओं की ये तस्वीरें भी हुईं Viral

#SareeTwitter सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. प्रियंका गांधी वाड्रा, टीवी एट्रेस सुज़ैन बर्नेट, शिव सेना नेता प्रिंयका चतुर्वेदी, बीजेपी नेता नुपूर शर्मा, एक्ट्रेस नगमा, एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा, यामी गौतम, गुल पनाग, दिव्या दत्ता, रेणुका शहाणे और लेखिका नंदीता अइर जैसी हस्तियों ने ट्विटर पर अपनी-अपनी साड़ी पोस्ट डाली. बहुत से सेलेब्रिटिज़ ने एक नहीं बल्कि साड़ी पहने कई तस्वीरों को शेयर किया. यही नहीं बल्कि कई आम लड़कियों ने भी साड़ी पहनें अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की.

#SareeTwitter the most beautiful and elegant dress pic.twitter.com/h4pZe791KE — namrata chaturvedi (@nmc151) July 17, 2019

इस सभी तस्वीरों में सबसे खास बात यह रही कि इन महिलाओं ने अपने-अपने राज्य के खास अंदाज़ में पहनी साड़ी की फोटोज़ को शेयर किया. कोई बनारसी साड़ी में नज़र आई तो किसी ने खूबसूरत पाटनी साड़ी पहनी.

इस #Sareetrend या #SareeTwitter सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि श्रीलंका में भी देखा गया.

ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह का ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. साल 2018 में भी नथ की फोटोज़ काफी शेयर की जा रही थीं.

यहां देखें किन सेलेब्रिटिज़ ने इस साड़ी ट्रेंड में लिया हिस्सा...

Morning puja on the day of my wedding (22 years ago!) #SareeTwitterpic.twitter.com/EdwzGAP3Wt — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 17, 2019

Because #SareeTwitter & I cannot miss tweeting with this hashtag :) pic.twitter.com/VTC2ISlvoy — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) July 15, 2019

Here comes a trend I can completely relate to! #SareeTwitterpic.twitter.com/CrP95J5edv — Nupur Sharma (@NupurSharmaBJP) July 15, 2019

Saree dipicts our Indian tradition and culture. It is also supposed to be known as our sexiest costume. One looks dignified , elegant, beautiful , graceful and yet can seem very appealing in it #SareeTwitterpic.twitter.com/gVIuAZ6Uco — Nagma (@nagma_morarji) July 15, 2019

I have countless Saree pics I just realised..so #SareeTwitter can go on .... pic.twitter.com/FUuhgSr5H6 — Sᴜᴢᴀɴɴᴇ Bᴇʀɴᴇʀᴛ (@suzannebernert) July 14, 2019

Can't let #sareetwitter pass without sharing my favs pic.twitter.com/KqSnR1FrS9 — Nandita Iyer (@saffrontrail) July 15, 2019