साइकिल से घर-घर जाकर सब्जी बेचती थी स्कूल जाने वाली लड़की, पुलिस ने ऐसे की मदद, देखें Photos

असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबील क्षेत्र के सप्तकती घोगोरा गांव में रहने वाली जनमोनी गोगोई ने हाल ही में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की है और वह भी बाकी बच्चों की तरह उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखती है.

हालांकि, फिलहाल वह लॉकडाउन की वजह से अपने परिवार की मदद कर रही है. इस वजह से वह साइकिल से लोगों के घर जाकर उन्हें सब्जी बेचती है. इस बच्ची के संघर्ष की कहानी वायरल होने के बाद डिब्रूगढ़ पुलिस ने जनमोनी गोगोई को एक मोपेड बाइक गिफ्ट की.

Janmoni Gogo sells vegetables on a bicylcle to fend for her family. Inspired by her self respect & guided by our visionary @DGPAssamPolice Sir's direction to transform ourselves from police force to facilitators of economy, DYSP HQ gifted the little entrepreneur a moped / bike pic.twitter.com/kncyhRQEr9