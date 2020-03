Coronavirus: स्टूडेंट्स ने बनाया ऐसा हैंड सैनिटाइजर, लगाने के लिए नहीं छूनी पड़ेगी बोतल

Coronavirus: कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में लॉकडाउन कर दिया गया है. कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में कोरोनावायरस से बाचव के लिए दुनियाभर के लोग बार-बार साबुन से हाथ धोने के साथ हैंड सैनिटाइजर का भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं. लोग अब हर चीज को छूने में डर रहे हैं. कुछ भी छूने से पहले और छूने के बाद अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगा रहे हैं, ताकि जानलेवा कोरोनावायरस से अपना बचाव कर सकें. लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या हैंड सैनिटाइजर की बोतल खुद सैनिटाइज है?

इसी सवाल को सोचने के बाद कुछ बच्चों ने ऐसा हैंड सैनिटाइजर बना दिया है, जिसे आप बिना छुए ही इस्तेमाल कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ बच्चों ने अपने स्किल और तेज दिमाग से एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हैंड सैनिटाइजर बनाया है, जो ऑटोमेटिकली हाथ को सेंस करके हैंड सैनिटाइजर हाथ पर स्प्रे करता है.

Look what these kids did with Arduino.

????????????????I absolutely love it!!!

