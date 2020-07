बारिश में सुपरमार्केट के बाहर मालिक का इंतजार कर रहा था डॉग तभी सिक्योरिटी गार्ड ने किया ऐसा, देखें Viral Pic

इस तस्वीर को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में स्थित मॉरिसन सुपरमार्केट के एक आउटलेट पर खींचा गया है. तस्वीर को सोशल मीडिया पर ट्विटर युजर मेल ग्रैसी ने शेयर किया है. शेयर की गई इस फोटो में एक सिक्योरिटी गार्ड हाथ में छतरी पकड़े एक डॉग को बारिश से बचाता हुआ दिखाई दे रहा है. दरअसल, यह डॉग उस वक्त अपने मालिक का शॉपिंग आउटलेट के बाहर इंतजार कर रहा था. People वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिक्योरिटी गार्ड का नाम ईथन डीयरमैन है और उनकी दरियादिली से सोशल मीडिया पर कई लोग उनके फैन हो गए हैं.

फोटो को शेयर करते हुए मेल ग्रैसी ने लिखा, ''मॉरिसन सिक्योरिटी का यह गार्ड इस डॉग को बारिश के दौरान सूखा रखने की कोशिश कर रहा है''. ''इस बारे में उन्होंने कहा, तुम जानती हो कि बारिश के बारे में डॉग कैसा महसूस करते हैं''.

Shout out to this @Morrisons security man keeping this good boy dry. He said ‘well you never know how dogs feel about the rain' pic.twitter.com/B9CPWI7u5Q

शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस तस्वीर को अब तक 1.5 लाख लोगों द्वारा लाइक किया गया है और 20,000 से ज्यादा ने इस रीट्वीट किया है. तस्वीर पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ''यह वही हीरो है, जिसकी हम सबको जरूरत है''.

वहीं एक अन्य ने लिखा, ''बहुद खूबसूरत... इस इंसान की सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए.'' खुद डीयरमैन ने भी इस तस्वीर को शेयर किया और लिखा, ''लगता है मैंने आज बहुत लोगों को खुश किया है''.

बाद में पता चला कि जिस डॉग को उन्होंने बारिश में भीगने से बचाया उसका नाम फ्रेडी है और उसके मालिक का नाम डैविड चैरी है. डैविड ने भी अपने डॉग की एक क्यूट फोटो शेयर की है.

Thanks to security man @dearmanethan for putting the umbrella over Freddie when it started to rain! So kind! He's always so nice to my brother Stuart, my Dad and our Freddie!Here's Freddie when he was a puppy! pic.twitter.com/TJuX41ozFE