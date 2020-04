शबाना आजमी के गाने पर फिदा हुए फैंस, बोले- "पूरा खानदान ही..."

दरअसल, फेसबुक के लाइव सेशन के दौरान शबाना ने पति जावेद को लेकर मजेदार खुलासा किया. शबाना के मुताबिक, "जावेद एक बार सूप पी रहे थे वो भी गिराकर. तो मैंने कहा कि जादू इस तरह से खाओगे तो क‍ितना तुम गिराआगे."

शबाना की शिकायत का जवाब जावेद अखतर ने लता मंगेशकर के सुपरहिट गाने 'अभी न जाओ...' के अंदाज में दिया.

आप भी देखें शबाना का वीडियो



सोशल मीडिया पर लोगों को यह प्‍यार भरी तकरार न सिर्फ पसंद आई बल्‍कि उन्‍हें शबाना की आवाज भी काफी मीठी लगी.

Javed is obviously very talented, but your voice took my breath away, so enchanting — Pinky Lilani (@pinkylilani) April 14, 2020

I don't know, what should I say? But the voice quality was amazing, keep singing like this Shabana ma'am. — Kazi Ashikur Rahman (@kaziashikurrah3) April 13, 2020

What a voice Shabana Ji! Stay blessed and indeed a beautiful incident — Socially Distanced - ???????????????????????? - बकलोल (@A_Baklol) April 13, 2020

How awesome!!! You both are the epitome of intelligence, talent, niceness and couple goals

You sing so well!! — Seema (@seematyagi007) April 14, 2020

Great song and great new twists !! — Maneesh K Sharma (@ManeeshKSharma1) April 14, 2020

साफ है कि पूरा परिवार ही टैलेंट की खान है. हम तो बस यही कहेंगे कि शबाना जी इस ऐसे ही गाती रहें और हमें मजेदार किस्‍से सुनाती रहें.