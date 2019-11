शशि थरूर की ये Photos हुईं वायरल, दिखी कॉलेज की मस्ती और रोमांटिक अंदाज़

कांग्रेस नेता और तिरुअनंतपुरम से सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) हमेशा नए-नए अग्रेंजी के शब्दों को लेकर चर्चा में रहते हैं. वो अपने ट्वीट में हर बार ऐसे इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि अच्छे-अच्छों का दिमाग चकरा जाए. लेकिन आजकल वो अपनी कॉमेडी को लेकर ट्रेंड में हैं. जी हां, जल्द ही अमेजन प्राइम पर शशि थरूर कॉमेडी करते नज़र आएंगे. उन्होंने खुद इस स्टैड-अप कॉमेडी की झलक अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की.

इसी के साथ उन्होंने अपने एक फैन के ट्वीट को अपने अकाउंट पर शेयर किया. इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि विशाख चेरियन नाम के एक शख्स ने शशि थरूर के बचपन से लेकर अभी तक की तस्वीरों का कोलाज बनाया है. इस फोटो कोलाज को शशि थरूर ने रिपोस्ट करते हुए लिखा 'विशाख यह बहुत अच्छा कलेक्शन है! इसके लिए बहुत शुक्रिया.'

A good collection Vishakh! Thanks for taking the trouble! https://t.co/plwmDDdkiD