डेटिंग एप्स नहीं आई काम तो शख्स ने Girlfriend ढूंढने के लिए अपनाई ये तरकीब, देखें Video

डेटिंग एप्स के काम न आने के बाद एक शख्स ने अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए ऐसी तरकीब निकाली कि अब वह ट्विटर पर चर्चा का विशष बन गया है. दरअसल, इस शख्स ने एक बिलबोर्ड पर एक ऐड दिया. अपने इस ऐड में शख्स ने खुद को सिंगल बताते हुए डेट करने में दिलचस्प लोगों को कॉन्टेक्ट करने के लिए कहा, जिसके बाद अब तक इस शख्स के पास 100 से ज्यादा एप्लिकेशन आ चुकी हैं.

डेलीमेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्क रोफ ने कई सारी डेटिंग एप्स का प्रयोग करने के बाद इस तरकीब के साथ गर्लफ्रेंड की तलाश करने का सोचा. बिलबोर्ड पर अपनी ऐड देने के लिए शख्स ने लगभग 40,000 रुपये दिए. मार्क ने यूके के मेनचेस्टर की एक अधिक लोगों द्वारा यात्रा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सड़क पर लगे बिलबोर्ड पर अपना यह ऐड दिया है.

इस बड़े से बिलबोर्ड पर मार्क की एक फोटो है, जिसमें वह लेटा हुआ नजर आ रहा है. इसके साथ ही बॉर्ड पर ''सिंगल? यह वो साइन हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं'', लिखा हुआ है. इसके साथ ही मार्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर बिलबोर्ड का एक वीडियो भी शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए मार्क ने लिखा, ''मैं अब एक बिलबोर्ड पर हूं लेकिन मुझे दुख है कि मैंने इससे पहले अपने बाल नहीं कटवाए''.

I'm at the billboard.



Regret not getting my haircut first.



pic.twitter.com/kh35aL6m3x