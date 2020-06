मैगी गोलगप्पों के बाद अब किसी ने बनाई ''Oreo'' भजिया तो हैरान हुए लोग, सोशल मीडिया पर दिया ऐसा रिएक्शन

गोलगप्पे मैगी और फिर अब ओरियो भजिया को देख लोग चौंक गए हैं. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर अब काफी वायरल हो रही है और लोग इस पर अलग-अलग तरह से रिएक्शन दे रहे हैं. वहीं कुछ लोग तो इसकी शिकायत करने की भी तैयारी कर रहे हैं. यहां देखें लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं.

Someone I know made OREO BHAJIYA and posted a picture on instagram pic.twitter.com/eNCjP4crYm — BhayanakPuppy (@BhayanakPuppy) June 3, 2020

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा ''इसे अनसीन कैसे करें? ''

How to unsee this — SwatKat (@swatic12) June 3, 2020

वहीं कुछ ने मीम्स शेयर किए.

एक अन्य ने लिखा, 'लॉकडाउन में लोग पागल हो रहे हैं.''

Lockdown mein log pagal ho rahe hain... — Tanvi (@_tanvi_07) June 3, 2020

Give me the link i want to donate my eyes — Abhishek Sinha (@abhisinha_) June 3, 2020

एक ने तो ये तक पूछ लिया कि ''जिसने ये तस्वीर शेयक की, उसका अकाउंट रिपोर्ट किया कि नहीं''.

Account report kiya ya nahi??? — Bharatiyeah Naari (@SharmiliChudail) June 3, 2020

वहीं एक अन्य ने इसे ''महामारी के बराबर'' ही बता डाला.

This is equivalent to a pandemic — Sportify Sports Globally (@AhujaAditya90) June 3, 2020

हालांकि, इसके बारे में आपका क्या खयाल है और आपके मन में ये देखते ही क्या आया?