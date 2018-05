सोनम के पति के पास है 173 करोड़ का बंगला, वो भी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में

सोनम कपूर और उनके बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा 8 मई को मुम्बई में शादी कर रहे हैं. शादी की तैयारियां ज़ोरों पर हैं सोनम कपूर की मेहंदी सेरेमनी और आफ्टर पार्टी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही हैं. इसी बीच सोनम के ससुराल की खबरें हर तरफ छा रही हैं. दरअसल, सोनम कपूर के होने वाले पति देश के सबसे बड़े एक्सपोर्ट हाउस शाही एक्सपोर्ट के मालिक हरीश आहूजा के पोते हैं. दिल्ली बेस्ड बिज़नेसमैन आनंद आहूजा शाही एक्सपोर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इस कंपनी की कुल सम्पत्ति लगभग 3 हज़ार करोड़ है और दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर 173 करोड़ का बंगला है.

just got pic from night of amazing @MasabaG show & gracious @PerniaQureshi "afterparty" - good night & GOOD cupcake pic.twitter.com/7PKOKa8tDn