सोनम कपूर के साथ कैब में हुआ डरावना हादसा, कहा- ''मैं अंदर तक हिल...''

आज के वक्त में लगभग सभी देशों के बड़े शहरों में कैब (Cab) की सुविधा काफी आम हो गई है. हालांकि, कई बार कैब से जुड़ी शिकायतें और हादसे भी लोगों के सामने आते रहते हैं. इसी बीच हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने कैब में खुद के साथ हुए भयावह अनुभव को ट्विटर पर फैन्स के साथ शेयर किया. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "हैलो दोस्तों, उबर लंदन के साथ मेरा बहुत ही भयावह अनुभव रहा. मैं इससे अंदर तक हिल गई हूं." इसके साथ ही सोनम ने अपने फैन्स और फॉलोवर्स को सावधान रहने के लिए भी कहा.

उन्होंने अपने फैन्स को सलाह दी कि वो उबर की जगह पबल्कि ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. सोनम ने अपने ट्वीट में लिखा, ''कृप्या सावधान रहें. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें क्योंकि यह सबसे सुरक्षित है. मैं उबर लंदन में सफर करने के बाद अंदर तक हिल गई हूं''. इसके बाद ब्लॉगर और कॉल्मिस्ट प्रिया मुल्जी के ट्वीट का जवाब देते हुए सोनम ने लिखा, "उनका उबर ड्राइवर अस्थिर था." सोनम ने लिखा, ''ड्राइवर इतना अधिक अस्थिर था कि वो बार-बार चिल्ला रहा था. इस वजह से मैं अंदर तक हिल गई''.

Hey guys I've had the scariest experience with @Uber london. Please please be careful. The best and safest is just to use the local public transportation or cabs. I'm super shaken. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) January 15, 2020

The driver was unstable and was yelling and shouting. I was shaking by the end of it. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) January 15, 2020

हालांकि, इस पर उबर ने उनसे माफी मांगते हुए एक ट्वीट किया है और कहा है कि वह उन्हें मैसेज में ड्राइवर से जुड़ी अन्य जानकारी दें ताकि वो उस पर कोई एक्शन ले सकें.

Sorry to hear about this, Sonam. Can you please send us a DM with your email address and mobile so we can look into this? — Uber (@Uber) January 16, 2020

आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही सोनम ने ब्रिटिश एयरवेज पर लापरवाही का आरोप लगाया था. इसे लेकर उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, "यह तीसरी बार है कि मैंने इस महीने ब्रिटिश एयरवेज से यात्रा की और दो बार उन्होंने मेरा बैग खो दिया. मुझे लग रहा है कि मैंने यह सीख लिया कि अब कभी ब्रिटिश एयरवेज से यात्रा नहीं करूंगी."

This is the third time ive traveled @British_Airways this month and the second time they've lost my bags. I think I've learnt my lesson. I'm never flying @British_Airways again. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) January 9, 2020

गौरतलब है कि सोनम कपूर ने आनंद आहूजा से साल 2018 में शादी की थी और उनका एक घर लंदन में भी है. उन्होंने पिछले साल लंदन में ही क्रिसमस मनाया था और वह अक्सर लंदन आती-जाती रहती हैं.