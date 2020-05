बास्केटबॉल प्लेयर रेक्स चैपमैन ने इस प्यारे से वीडियो को शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''यह भाई जिस तरह से अपनी बहन की मदद कर रहा है सही में वो कारण है, जिस वजह से मैं ट्विटर का इस्तेमाल कर रहा हूं.''

14 सेकेंड के इस वीडियो में लड़का पोर्टेबल बास्केट को नीचे की तरफ झुक कर खड़ा हो जाता है ताकि उसकी दिव्‍यांग बहन बॉल को बास्केट में डाल सके. बॉल को बास्केट में डालने के बाद व्हीलचेयर पर बैठी बहन हंसते हुए नजर आती है. वहीं, बॉल के बास्केट में जाते ही लड़की का भाई उसके लिए तालियां बजाने लगता है.

This brother helping his sister get buckets is definitely the Twitter content I'm here for...pic.twitter.com/VwlP2mHY8j — Rex Chapman (@RexChapman) May 24, 2020

ट्विटर पर शेयर किए जाने के बाद ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसे अब तक 20 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. वहीं 28 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे रिट्वीट किया है. वहीं कई लोग इस पर अलग-अलग कमेंट्स भी कर रहे हैं.

